Milas'ta 1300 adet saman balyası zarar gördü

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Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangında 1300 adet saman balyası zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Akyol Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir aileye ait samanların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan yangında 1300 adet saman balyası zarar gördü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

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