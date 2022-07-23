Başkan Oktay'dan 'Basın Bayramı' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oktay'dan 'Basın Bayramı' mesajı

İHA

Başkan Oktay'dan 'Basın Bayramı' mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırıldığını hatırlatan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Kamuoyunu aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük gayret gösteren gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Basının, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Oktay, “Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, sorumluluk bilincinde, tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getirmeye çalışan gazeteciler; demokratik toplum düzeninin en büyük güvencesidir. Her türlü zor koşullara rağmen büyük bir fedakarlıkla görevini yerine getiren gazetecilerimiz halkımızın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok büyük katkı sunmaktadır. Bu vesileyle Marmaris’imizin son iki yıldır yaşadığı felaketlerde sesimizi duyurmamıza katkı sunan gazetecilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor; ilçemizde ve ülkemizde görev yapan değerli basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz'in kadın voleybol takımı katıldığı şampiyonada birinci oldu
YEREL HABERLER Köyceğiz'in kadın voleybol takımı katıldığı ...
Wingsuit sporcuları Koçak ile Toy’un şovu nefesleri kesti
YEREL HABERLER Wingsuit sporcuları Koçak ile Toy’un şovu nefesleri ...
Turizm yön değiştiriyor, villa satışları oda satışlarının üzerine çıktı
YEREL HABERLER Turizm yön değiştiriyor, villa satışları oda ...
Bodrum'da Mero izdihamı
YEREL HABERLER Bodrum'da Mero izdihamı
Özcan Deniz şıklığı ve sesiyle Yalıkavak'ta esti
YEREL HABERLER Özcan Deniz şıklığı ve sesiyle Yalıkavak'ta esti
Başkan Aras Akçaalan’da halkla buluştu Aras, vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Aras Akçaalan’da halkla buluştu Aras, ...
Eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürmüş
YEREL HABERLER Eski sevgilisini kendisinden ayrıldığı için öldürmüş
Bodrum Belediyesi, kendi yağını üretiyor
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi, kendi yağını üretiyor
Muğla Valisi Tavlı'dan '24 Temmuz Basın Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı'dan '24 Temmuz Basın Bayramı' ...
EGF’den 24 Temmuz açıklaması: “Özgür basın topluma katkı sağlar”
YEREL HABERLER EGF’den 24 Temmuz açıklaması: “Özgür basın topluma ...
Su alan motor yatı KIYEM ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Su alan motor yatı KIYEM ekipleri kurtardı
MBKÜ Rektörü Çiçek’ten Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER MBKÜ Rektörü Çiçek’ten Basın Bayramı mesajı
Başkan Gürün’den Basın Bayramı mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Basın Bayramı mesajı Muğla ...
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 24 Temmuz ...
Uçurumda mahsur kalan Rus turistleri JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumda mahsur kalan Rus turistleri JAK timi ...
Fethiye’de bir kadını evinde öldüren şahıs aynı silahla intihar etti
YEREL HABERLER Fethiye’de bir kadını evinde öldüren şahıs aynı ...
Eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp, intihar etti
İki gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER İki gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu
Tatlıses Yalıkavak'ğı inlletti
YEREL HABERLER Tatlıses Yalıkavak'ğı inlletti
Madnasa Türkbükü'nde yaşam başlıyor
YEREL HABERLER Madnasa Türkbükü'nde yaşam başlıyor
Muğla'da teknik lise öğrencileri, yurt dışında staj uygulamasına katıldı
YEREL HABERLER Muğla'da teknik lise öğrencileri, yurt dışında staj ...
Başkan Aras, Yumurtaş ve Çukurgöl’de halkı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Aras, Yumurtaş ve Çukurgöl’de halkı dinledi
Miya Beach’te "Orijinal Yoga Sistemi"
YEREL HABERLER Miya Beach’te "Orijinal Yoga Sistemi"
Hande Sönmez'den Bodrum'da müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Hande Sönmez'den Bodrum'da müzik ziyafeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.