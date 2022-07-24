Datçalı esnafın özverili davranışı takdir topladı

Muğla'nın Datça ilçesinde manavlık yapan Mehmet Beyhan geçtiğimiz günlerde Mesudiye Mahallesi'nde çıkan ve 24 saatlik mücadele sonrasında kontrol altına alınan orman yangınında yaptıkları ile vatandaşlardan takdir topladı.



Yangın, 13 Temmuz Çarşamba günü Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin de büyük rol oynadığı yangın 24 saatte kontrol altına alındı.



Manav Beyhan ekiplere yardıma koştu

Yangını haber alır almaza bölgeye koşanlardan biri de ilçede manavlık yapan Mehmet Beyhan oldu. Arabasının kasasına çeşitli sezonluk meyvelerden yükleyen Beyhan, Mesudiye'ye giderek ekiplere meyve dağıttı. Yangın esnasında ve sonrasında 3 gün süren çalışmalar sırasında her gün aracına kasalar dolusu meyve yükleyerek bölgedeki ekiplere dağıtıp destek olan Beyhan'ın bu hareketi ilçedeki herkesi duygulandırdı. Yabancı turistlerin de dikkatini çeken Beyhan'ın iş yerine bölgedeki ekipler için sipariş yağdı. Alanda haber telaşında olan basın mensuplarının da yardımına koşan Beyhan, gazetecilerin aracından cep telefonlarını şarj etmelerini sağladı. Yaptığı bu hareketlerle ilçedeki 7'den 70'e herkesin beğenisini toplayan Beyhan'a vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla teşekkür etti.

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