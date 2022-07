Gösteri merkezinde yunus ölümüne tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki gösteri merkezinde 1 yunus öldü. Yunuslara Özgürlük Platformu ve hayvan hakları örgütü Media On Taiji Ocean Defenders'in kurucusu Tracey Özdemir duruma tepki gösterdi.

Marmaris'te 5 yıldızlı bir otelin sahilindeki gösteri merkezinde 4 yunustan 1'i olan 'Splash'in ölmesi tepki çekti. Yunuslara Özgürlük Platformu, tesis hakkında suç duyurusunda bulunulacağını, çeşitli rahatsızlıkları olduğu bildirilen kalan 3 yunusun da deniz memelisi uzmanı veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilmesi için başvurulacağını bildirdi. Platform açıklamasında, yunus parkları gibi işletmelerde hayvan hakları ihlallerinin yapıldığı, ulusal ve uluslararası mevzuatın çiğnendiğini ileri sürdü.

Media On Taiji Ocean Defenders adlı hayvan hakları örgütünün kurucusu Tracey Özdemir de yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapında yunus parklarının tek tek kapatıldığını söyleyerek, "Marmaris de dahil tüm yunus parkları bir an önce kapatılmalı ve 'yunusla terapi' adı altında sürdürülen, bilimsel ve etik düzeyde bilim camiasınca kabul görmeyen ticari faaliyetler acilen Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmalı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

