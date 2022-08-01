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Manş'ı geçen en genç sporcu Aysu Türkoğlu, coşkuluyla karşılandı

DHA

Manş'ı geçen en genç sporcu Aysu Türkoğlu, coşkuluyla karşılandı


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçip bu başarıya ulaşan en genç Türk olan 21 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Türkiye'ye dönüşte havalimanında davul-zurnalı kutlama ve çiçeklerle karşılandı. Aysu, duygusal anların yaşandığı karşılamada gözyaşlarına hakim olamadı.
3 yıl önce 22 yaşındayken Manş'ı geçmeyi başaran antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu'nun tekneyle eşliğinde akıntı ve dalgalar nedeniyle 60 kilometreye ulaşan mesafeyi 16 saat 28 dakikada geçerek İngiltere'nin Dover kentinden Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyısına ulaşan Ege Üniversitesi öğrencisi Aysu Türkoğlu, yurda döndü. Kendisini yalnız bırakmayan babasıyla birlikte İngiltere'den Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen Aysu'yu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrumspor yüzme takımı sporcuları, ailesi ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Davul-zurna eşliğinde karşılanan Aysu'ya çiçek takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı karşılamada Aysu gözyaşlarına hakim olamadı. Bol bol fotoğraf çektiren yakınları, havalimanı önünde davul zurna eşliğinde oynayarak anın tadını çıkardı.
"TEK KORKUM KAPTANIN BENİ DIŞARI ATMASIYDI"
Böyle bir kutlama beklemediğini belirten Aysu Türkoğlu, "Gece yarısına kadar herkes beni beklemiş. Hiç bu kadar beklemiyordum, çok sağolun çok teşekkür ederim. Orada beni hiç yalnız bırakmadınız. Nerede dalga ve kötü hava var cidden beni buldu. Bodrum'da da hep bu havada antrenman yaptığım için alışık olduğum bir şeydi, çok sıkıntı olmadı. Sağlığımla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sadece fiziksel olarak sol kolum, eklem yerlerim ağrıyor. Onları da inşallah güzel bir fizik tedaviden geçireceğim. Bırakmak aklımdan hiç geçmedi. Tek korkum kaptanın beni dışarı çıkarmasıydı. Sonuca odaklanarak yüzdüm. Tek şeyim lütfen şu kara parçasına çıkayım ve bitsin. Karaya çıktığımda sevinçten ağladım. Her yerim ağrıyordu ama çok mutluydum. Çok klişe olacak ama yüzmeye başlayanlara asla pes etmemelerini söyleyeceğim "dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aysu Türkoğlu röportaj
Aysu karşılama
Aysu'dan detay
Genel ve detay görüntü
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-08-01 17:46:40

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