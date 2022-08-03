Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı. Muğla temsilcisi, daha önce Bursaspor'da da forma giyip halen Fenerbahçe U19 takımında yer alan 18 yaşındaki santrforu kadrosuna kattı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-08-03 13:26:30



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