Bodrumspor zirveyi bırakmadı



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de nefesleri kesen maçta evinde Adanaspor ile 3-3 berabere kalan Bodrumspor, galibiyet ve sezona 3'te 3 yaparak başlama fırsatını son saniyede kaçırmasına rağmen liderliği kaptırmadı. Maçta iki kez öne geçen yeşil-beyazlılar, galibiyeti 90+5'inci dakikada yediği golle kaçırdı. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de boy gösteren Ege temsilcisi 7 puan ve averajla zirvedeki yerini korurken; 3 maçta 9 kez fileleri havalandırarak şu ana kadar en çok gol atan takım oldu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının gösterdiği reaksiyondan son derece memnun olduğunu dile getirdi. Keyifli bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Taşdemir, "Özellikle ikinci yarı 2-1 geriye düştükten sonra verdiğimiz reaksiyon epey tatmin ediciydi. Kazanamadık, son dakikada gol yedik. Yolumuza devam ediyoruz. İyi bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum, o açıdan mutluyum. Oyuncuların güncel performanslarına göre kadro kuruyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-29 10:23:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.