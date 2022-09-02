Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2)

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3'Ü TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan davası cinayetinde Kenan Uzunay'in ölümünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-09-02 21:24:27



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