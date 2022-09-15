Sahte rezervasyonla 5 milyon TL'lik vurguna 2 tutuklama

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçelerindeki lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla yüzlerce turisti 5 milyon TL dolandıran Onur Esen (25) ile Batuhan Mızrak (25) yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla dolandırıcılık yapan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelilerden Onur Esen'in İzmir'de, Batuhan Mızrak'ın Uşak'ta olduğu belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esen ile Mızrak tutuklandı. Şüphelilerin kendilerini arayan yüzlerce turistten 5 milyon TL aldıkları öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-09-15 13:34:25



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