Datça'da, 62 kaçak göçmen kurtarıldı

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salları içinde geri itilen 62 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, 2 ayrı kaçak göçmen ihbarı aldı. Önceki gece saat 00.10 sıralarında yapılan ilk ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, iki ayrı can salı içindeki 31 kaçak göçmeni kurtardı.

İkinci ihbar ise dün gece saat 22.00 sıraları geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 ayrı can salı içindeki 31 kaçak göçmeni daha kurtardı.

Toplamda 62 göçmen kıyıya çıkarıldıktan sonra işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-09-19 21:03:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.