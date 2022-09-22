Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (4)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Marmaris yangınının ardından yürütülen incelemeler sonucu bölgede arıcılık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Y. (85), jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. M.Y., jandarmadaki ifadesinde, yangını kendisinin çıkarmadığını söyleyip, suçlamaları kabul etmedi.

Öte yandan M.Y.'nin, yangın sırasında alevleri söndürmeye çalışırken ellerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-09-22 13:27:16



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