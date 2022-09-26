Sokak köpeği Boris'i bıçaklayarak öldürdü, o anlar kamerada (2)

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bodrum ilçesinde yanına yaklaşan 'Boris' isimli sokak köpeğini bıçaklayıp, öldüren ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. (47), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2022-09-26 17:19:31



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