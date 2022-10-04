Milas'ın turistik mahallelerinde kaçak yapılar yıkılıyor



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, dünyaca ünlü turistik mahalleler Kıyıkışlacık, Gökbel, Çökertme, Ören ve Mazı'da imara aykırı bölümleri tespit edilen 29 kaçak yapının yıkımı sürdürülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta, Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleriyle tabiat varlıkları üzerinde telafisi mümkün olmayan tahribatların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; Milas'ın dünyaca ünlü turistik mahalleleri Kıyıkışlacık, Gökbel, Çökertme, Ören ile Mazı'da ev, otel, pansiyon ve villalar dahil 29 kaçak yapı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yıkımlar, Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştiriliyor. İmara aykırı bölümleri tespit edilen yapıların yıkımının yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2022-10-04 14:14:43



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