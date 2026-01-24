Habertürk
Habertürk
        Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama

        Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama

        Muğla merkezli, 7 ilde iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 01:00 Güncelleme: 24.01.2026 - 01:00
        Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama
        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerce, Muğla, İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, 283 fişek, 16 bıçak ile muşta ve senetler ele geçirildi.

        İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 8'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tehdit" suçlamasıyla tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        Gaziantep'te 17 yaşındaki Ezgi Alya'nın öldüğü scooter kazası davasında karar onandı

        Gaziantep'te scooterdaki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada ehliyetsiz sürücü Osman S.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı. (İHA)

