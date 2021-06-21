MUĞLA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Muğla ili coğrafi olarak Ege Bölgesi'nde bulunsa da topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine girer. Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir.

Muğla denizden 670 m yükseklikte, üstü düz bir kaya kütlesi şekliyle ilginç bir görünüme sahip olan Asar Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Muğla Ovası, Menteşe kalker platosunda Neojen çağında oluşmuş depresyonların sonradan kartlaşmasıyla oluşmuş çanak şeklindeki çukurluklardan biridir.

Toplam uzunluğu 1479 km olan deniz kıyıları ile Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahip ilidir.

MUĞLA'DA ULAŞIM: NASIL GİDİLİR?

Ulaşım

İlin önemli limanları Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Güllük'tedir. Ayrıca ilde iki havaalanı; Milas-Bodrum Havalimanı ve Dalaman Havalimanı bulunmaktadır.

Şehiriçi

Muğla , Bodrum'dan Seydikemer'e kadar uzanır ve şehiriçi ulaşımında sorun bulunmamaktadır. Eski mahallerden çarşısına araçsız ulaşım mümkündür. Sadece Kötekli, Yeniköy, TOKİ, Gülağzı, OSB, Menteşe ve Akçaova gibi yeni kurulmakta olan semtlerine ve Karabağlar'a ulaşım için şehiriçi araçlara ihtiyaç duyulur.

Karayolu

Muğla, dünyaca ünlü turizm merkezlerine yakın olmasından dolayı gelişmiş karayolu bağlantılarına sahiptir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden ve ülkenin diğer bölgelerinden gelip Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi önemli turizm merkezlerine ulaşan karayolları Muğla'dan geçer. D 320, D 400 ve D 550 karayolları Muğla'da başlar veya sonlanır. Muğla'dan Türkiye'nin diğer şehirlerine aktarmasız olarak ulaşmak mümkündür. Ayrıca ilçelerine özellikle yaz mevsiminde sürekli olarak otobüs ve minibüslerle seferler yapılır. Bazı önemli şehirlere uzaklığı şöyledir:

D 550 üzerinden Aydın'a 102 km.

D 330 üzerinden Denizli'ye 145 km.

D 550 üzerinden İzmir'e 211 km.

D 330 üzerinden Ankara'ya 590 km.

D 565 üzerinden İstanbul'a 758 km.

MUĞLA İLİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Muğla il nüfusu: 1.000.773 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 12.655 km2'dir. İlde km2'ye 79 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 279 kişi ile Bodrum’dur)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,79 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Datça (% 5,84)- Menteşe(-% 1,67)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 13 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 569 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Muğla ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri [11] İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark Nüfus Artışı % Mah.Say. Alanı km2[12] Yoğunluk Bodrum 175.435 181.541 6.106 3,48 56 650 279 Dalaman 42.024 43.036 1.012 2,41 25 608 71 Datça 22.403 23.711 1.308 5,84 12 436 54 Fethiye 162.686 167.114 4.428 2,72 41 875 191 Kavaklıdere 10.792 10.871 79 0,73 15 302 36 Köyceğiz 36.926 37.981 1.055 2,86 25 1.329 29 Marmaris 94.749 95.851 1.102 1,16 25 906 106 Menteşe 115.059 113.141 -1.918 -1,67 66 1.659 68 Milas 141.107 143.254 2.147 1,52 132 2.067 69 Ortaca 50.027 51.737 1.710 3,42 27 285 182 Seydikemer 61.653 61.306 -347 -0,56 65 2.208 28 Ula 25.402 26.058 656 2,58 30 479 54 Yatağan 44.879 45.172 293 0,65 50 851 53 Muğla 983.142 1.000.773 17.631 1,79 569 12.655 79

MUĞLA YÖRESEL YEMEKLERİ

En tanınmış yemeklerin başında Muğla'nın kendine özgü tarhanası gelir. Tarhana yazın yapılır ve pencere önlerine, dam ve avlulara serilip kurutulur ve kışın afiyetle yenilir. Zeytin ve kurutulmuş biber de Muğla'da artık bir kültür halini almıştır. Özellikle sofralık zeytin Karya döneminden beri Muğla'da önemini hala korumaktadır. Bunların dışında Muğla Merkez'in kendine özgü yemekleri de vardır. Keşkeği de unutmamak gerekir özellikle düğün yemeğidir onsuz yemek olmaz.

Kabak Çiçeği Dolması da Muğla'yla özdeşleşmiş yemeklerden biridir.

MUĞLA'DA GEZİLECEK YERLER

Knidos Antik Kenti

Ölüdeniz

Sedir Adası (Kleopatra Adası)

Saklıkent Kanyonu

İztuzu Plajı

Aktur Tatil Köyü

Kabak Koyu

Bodrum Kalesi

Köyceğiz

Yuvarlakçay

Kelebekler Vadisi

Datça

Knidia Çiftliği

Kızkumu Plajı

İncekum Plajı

Günlüklü Koyu