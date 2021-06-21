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Muğla nerede, hangi bölgede? Muğla nüfusu kaç, ilçeleri ne? Muğla'da gezilecek yerler neler?

Türkiye'nin en popüler tatil bölgesi olan Muğla ili aynı zamanda ülkenin en kalabalık 24. ili olma özelliğini gösteriyor. Neredeyse her köşesi ayrı bir tatil yöresi olarak tanınan Muğla ili köklü tarihi ve coğrafi özellikleriyle de dikkat çeken illerden biri. Muğla nerede, hangi bölgede? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Muğla nüfusu kaç, ilçeleri ne? Muğla'da gezilecek yerler neler?

Muğla nerede, hangi bölgede? Muğla nüfusu kaç, ilçeleri ne? Muğla'da gezilecek yerler neler?

MUĞLA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Muğla ili coğrafi olarak Ege Bölgesi'nde bulunsa da topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine girer. Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir.

Muğla denizden 670 m yükseklikte, üstü düz bir kaya kütlesi şekliyle ilginç bir görünüme sahip olan Asar Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Muğla Ovası, Menteşe kalker platosunda Neojen çağında oluşmuş depresyonların sonradan kartlaşmasıyla oluşmuş çanak şeklindeki çukurluklardan biridir.

Toplam uzunluğu 1479 km olan deniz kıyıları ile Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahip ilidir.

MUĞLA'DA ULAŞIM: NASIL GİDİLİR?

Ulaşım
İlin önemli limanları Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Güllük'tedir. Ayrıca ilde iki havaalanı; Milas-Bodrum Havalimanı ve Dalaman Havalimanı bulunmaktadır.

Şehiriçi
Muğla , Bodrum'dan Seydikemer'e kadar uzanır ve şehiriçi ulaşımında sorun bulunmamaktadır. Eski mahallerden çarşısına araçsız ulaşım mümkündür. Sadece Kötekli, Yeniköy, TOKİ, Gülağzı, OSB, Menteşe ve Akçaova gibi yeni kurulmakta olan semtlerine ve Karabağlar'a ulaşım için şehiriçi araçlara ihtiyaç duyulur.

Karayolu
Muğla, dünyaca ünlü turizm merkezlerine yakın olmasından dolayı gelişmiş karayolu bağlantılarına sahiptir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden ve ülkenin diğer bölgelerinden gelip Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi önemli turizm merkezlerine ulaşan karayolları Muğla'dan geçer. D 320, D 400 ve D 550 karayolları Muğla'da başlar veya sonlanır. Muğla'dan Türkiye'nin diğer şehirlerine aktarmasız olarak ulaşmak mümkündür. Ayrıca ilçelerine özellikle yaz mevsiminde sürekli olarak otobüs ve minibüslerle seferler yapılır. Bazı önemli şehirlere uzaklığı şöyledir:

D 550 üzerinden Aydın'a 102 km.
D 330 üzerinden Denizli'ye 145 km.
D 550 üzerinden İzmir'e 211 km.
D 330 üzerinden Ankara'ya 590 km.
D 565 üzerinden İstanbul'a 758 km.

MUĞLA İLİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Muğla il nüfusu: 1.000.773 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 12.655 km2'dir. İlde km2'ye 79 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 279 kişi ile Bodrum’dur)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,79 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Datça (% 5,84)- Menteşe(-% 1,67)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 13 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 569 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Muğla ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri [11]
İlçeNüfus 2019Nüfus 2020FarkNüfus Artışı %Mah.Say.Alanı km2[12]Yoğunluk
Bodrum175.435181.5416.1063,4856650279
Dalaman42.02443.0361.0122,412560871
Datça22.40323.7111.3085,841243654
Fethiye162.686167.1144.4282,7241875191
Kavaklıdere10.79210.871790,731530236
Köyceğiz36.92637.9811.0552,86251.32929
Marmaris94.74995.8511.1021,1625906106
Menteşe115.059113.141-1.918-1,67661.65968
Milas141.107143.2542.1471,521322.06769
Ortaca50.02751.7371.7103,4227285182
Seydikemer61.65361.306-347-0,56652.20828
Ula25.40226.0586562,583047954
Yatağan44.87945.1722930,655085153
Muğla983.1421.000.77317.6311,7956912.65579

MUĞLA YÖRESEL YEMEKLERİ

En tanınmış yemeklerin başında Muğla'nın kendine özgü tarhanası gelir. Tarhana yazın yapılır ve pencere önlerine, dam ve avlulara serilip kurutulur ve kışın afiyetle yenilir. Zeytin ve kurutulmuş biber de Muğla'da artık bir kültür halini almıştır. Özellikle sofralık zeytin Karya döneminden beri Muğla'da önemini hala korumaktadır. Bunların dışında Muğla Merkez'in kendine özgü yemekleri de vardır. Keşkeği de unutmamak gerekir özellikle düğün yemeğidir onsuz yemek olmaz.
Kabak Çiçeği Dolması da Muğla'yla özdeşleşmiş yemeklerden biridir.

MUĞLA'DA GEZİLECEK YERLER

Knidos Antik Kenti
Ölüdeniz
Sedir Adası (Kleopatra Adası)
Saklıkent Kanyonu
İztuzu Plajı
Aktur Tatil Köyü
Kabak Koyu
Bodrum Kalesi
Köyceğiz
Yuvarlakçay
Kelebekler Vadisi
Datça
Knidia Çiftliği
Kızkumu Plajı
İncekum Plajı
Günlüklü Koyu

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