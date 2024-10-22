Muğla ve Mersin'de orman yangını Muğla'nın Dalaman ilçesi ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:45 facebook

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