Muğla ve Mersin'de orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesi ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesi Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
MERSİN
Mersin'de de Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.