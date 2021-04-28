

Geçtiğimiz günlerde 93'üncüsü dağıtılan Oscar ödülleri için düzenlenen törenler unutulmaz anlar sahne olmuştur. Bu yıl Glenn Close'un 'Da Butt' dansı tarihe geçerken birkaç yıl önce Warren Betty 'En İyi Film' ödülünü açıklarken kazanan 'Moonlight'ın yerine 'La La Land'in adını söylemişti. 1974'te David Niven ödülü sunarken çırılçıplak bir adam arkasından koşmuştu. Jennifer Lawrence'ın ödül almak için sahneye çıkarken düşmesi, Marlon Brandon'un Kızılderililere yapılan katliamları ve ırkçılığı protesto için ödülünü almaya Amerikan yerlisi Sacheen Littlefeather'ın yollaması tarihe geçmiştir.

İşte bu tarihi anlardan biri de 1977'de yaşanmıştı.

Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali'nin, 1977'de bir boksörü canlandırdığı 'Rocky' filmiyle Oscar'a aday olan, Sylvester Stallone yaptığı sürpriz bugün bile sosyal medyada paylaşılıp binlerce beğeni alıyor.

'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü sunmak için sahneye çıkan Stallone arkasından gelen, "Filmi izledim, sen benim senaryomu çalmışsın, Apollo Creed benim" sesiyle geriye döndüğünde Muhammed Ali'yi karşısında görünce şok oluyor. İkili salondaki davetlilerin ve ekran başındaki izleyicilerin karşısında kısa bir süre 'boks' yaptıktan sonra Stallone bu müthiş sürprizle ilgili hislerini şu sözlerle anlatıyor:

"Belki bu akşam burada bir Oscar kazanamayabilirim ancak burada, her şeyiyle yüzde 100 bir efsanenin yanında duruyor olmak benim için inanılmaz bir ayrıcalık. Bu hayatım boyunca sahip olmak istediğim bir hazine.."