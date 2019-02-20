Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret eden ve Pakistan'a 20 milyar dolar yatırım yapmayı kabul eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkeden 'altın kaplama' bir hediyeyle ayrıldı.

Pakistan Meclis Başkanı Sadık Sanjrani'nin başkanlık ettiği bir parlamento heyetinin, Pazartesi günü Muhammed bin Selman'ın kaldığı konutu ziyaret ettiği ve Veliaht Prens'e altın kaplamalı Heckler & Koch MP5K tipi bir silah hediye ettikleri öğrenildi.

Aynı gün Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Muhammed bin Selman'a üst düzey devlet nişanı takmıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası kamuoyunda imaj problemi yaşayan Muhammed bin Selman'ın cinayetin arkasındaki isim olduğu iddia edilmişti.

Suudi prens, İslamabad ziyaretinde 20 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 2 bin Pakistanlı tutuklunun serbest bırakılması talimatını da vermişti.

Muhammed bin Selman'ın Pakistan ziyaretinin ardından önce Hindistan'a daha sonra da Çin'e gitmesi bekleniyor.