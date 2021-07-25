Tokyo Uluslararas\u0131 Forum da yap\u0131lan m\u00fcsabakalarda Muhammed Furkan \u00d6zbek, koparmada 142 kilo kald\u0131rd\u0131. \u0130ki kez 145 kiloyu da deneyen Muhammed Furkan, bu denemelerinde ba\u015far\u0131s\u0131z oldu. Milli halterci, silkmede ise ge\u00e7erli kald\u0131r\u0131\u015f yapamad\u0131. Muhammed Furkan, 173 kiloyu \u00fc\u00e7 denemesinde de kald\u0131ramad\u0131 ve dereceye giremeyerek madalyan\u0131n uza\u011f\u0131nda kald\u0131. \u00c7inli Lijun Chen silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru k\u0131rarak iki alt\u0131n madalya kazand\u0131.