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Muharebe sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MUHAREBE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, muharebe şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "muharabe" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'muharebe'dir.

MUHAREBE SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'savaşta yapılan çarpışmalardan her biri' anlamına gelen muharebe, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.