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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Memleket Partisi Manisa Milletvekili adayı Fidel Okan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Muharrem İnce'nin sağlık durumunun bozulması sebebiyle İzmir ve Manisa programları iptal olmuştur. Hakkında yürütülen iftira ürünü aşağılık kampanyaları lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

İNCE PAYLAŞIMDA BULUNDU

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

— Muharrem İNCE (@vekilince) May 10, 2023

Habertürk'e konuşan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu da, İnce'nin midesini üşüttüğünü ve ciddi bir problemi olmadığını söyledi. Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir'de yapmayı planladığı 'Gençlerle Buluşma' programı ve esnaf ziyareti ile Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan 'Gençlik Buluşması' programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İnce'nin Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir