CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için, "Sandık konulursa adayım. Hakim gözetiminde olmasa da sandık konulsun. Örgüt motive olur. Bu kez seçime kadar 100 günlük süre var. Yeterli zaman. Kazanabiliriz" dedi.

Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Muharrem İnce, yerel seçimlerde adaylığı konusu hakkında açıklama yaptı.

"Sandık konulursa adayım" diyen İnce, "Hakim gözetiminde olmasa da sandık konulsun. Örgüt motive olur. Bu kez seçime kadar 100 günlük süre var. Yeterli zaman. Kazanabiliriz" dedi.

Aday olması sonrası süreç hakkında konuşan İnce, "Sandık konulur da aday olursam, o 100 gün içinde İstanbul dışında Sivas, Trabzon, Konya, Kastamonu gibi illerde de miting yapacağım. İstanbul'da yoğun nüfusu olan illere de gitmeliyiz. Böyle yaparsak kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

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