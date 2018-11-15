Son dakika gelen bilgiye göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.

Habertürk'ten Ömer Topsakal, dünkü toplantının ardından bu kararın gündeme geldiğini aktardı. Şu ana kadar ise randevu talebine net bir dönüşün olmadığı da gelen bilgiler arasında.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim" demişti.

"Bu seçim çok önemli" diyen Muharrem İnce, "Benim teklifim sandık konulmasıdır. Ön seçim demiyorum, eğilim yoklaması da olabilir. 39 ilçeye sandık konulur, üyeler gider oyunu kullanır. Arkadaşlarımız rakibimiz değil, arkadaşımız. Kim isterse müracaat eder. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın müracaatı olmaz. AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim." ifadesini kullanmıştı.

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