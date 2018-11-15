CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim" dedi.

Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, aday olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.

İnce, "Benim söylemim net. Bir kimse kurtarıcı değildir. Bu yerel seçimler demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak, kaybettiklerimizin bir kısmını geri alabilir ya da geri almaya başlayabilir" dedi.

"Bu seçim çok önemli" diyen Muharrem İnce, "Benim teklifim sandık konulmasıdır. Ön seçim demiyorum, eğilim yoklaması da olabilir. 39 ilçeye sandık konulur, üyeler gider oyunu kullanır. Arkadaşlarımız rakibimiz değil, arkadaşımız. Kim isterse müracaat eder. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın müracaatı olmaz. AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim."

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