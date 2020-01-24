FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 kişinin yargılandığı dava, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da örgüt üyeliği suçundan değişen yıllarda hapis cezası verdi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıkların arasında erki Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ve Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı da bulunuyor.
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