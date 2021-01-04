Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emekli maaşları da belli oldu. Peki, mühendis maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 Ocak ayı mühendis zammı...

2020 TEMMUZ ZAMMI ORANI NE KADARDI?

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

2021 MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.