Muhittin Böcek acil olarak hastaneye götürüldü

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, gece saatlerinde acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

DHA'da yer alan habere göre böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye getirilen Böcek için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

AMELİYAT İÇİN KARAR VERİLMİŞTİ

Prostat büyümesi olan Muhittin Böcek için geçen günlerde ameliyat olması kararı verilmişti.