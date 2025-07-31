Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek'in yanında olan ilk evliliğinden 8 yaşındaki kızı ise babasına teslim edilmişti. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedilmişti.