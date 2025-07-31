Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek'in yanında olan ilk evliliğinden 8 yaşındaki kızı ise babasına teslim edilmişti. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedilmişti.
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Antalya’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklandı.
Şüphelilerden Mete Y., Hakan A. ile Bülent Ç. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilecek şüpheliler arasında yer alan Kemal A.'nın ise kalp krizi geçirdiği için hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.
3-4 gün önce yurt dışından döndüğü öğrenilen Zuhal Böcek, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya getirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Böcek, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Zuhal Böcek, savcılıktaki işlemlerinin ardından "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği duruşma salonunda sanığın hazır bulunduğu duruşmada, Zuhal Böcek'in ifadesi alındı.
Hakimlik, Böcek'in tutuklanmasına karar verdi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.