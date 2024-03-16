Muhtar, her gün evinin önüne gelen tilkiyi besliyor
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtar Mehmet Bulut, her gün evinin önüne gelen tilkiyi besliyor
Giriş: 16.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:04
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Akıncılar ilçesine bağlı Kavak köyünün muhtarı Mehmet Bulut, her gün evinin önüne gelen tilkiyi yiyecek vererek besliyor.
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O anları cep telefonu ile kayda alan Bulut, "Karnını iyice doyur tilki kardeş, her gün karnını doyuyorum.
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Allah'tan ne istiyorsun. Gözlerini yerim senin. Aynı Bekir gibi bu iyice alıştı buraya. Ünal gelene kadar serbestçe dolaş buralarda.