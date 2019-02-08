Muhteşem İkili dizisi neden final yapıyor?

Kanal D'nin büyük umutlarla yayın hayatına aldığı Muhteşem İkili ekranlara veda ediyor. Birbirine tamamen zır karakterdeki iki başarılı komiserin başından geçen olayları anlatan Muhteşem İkili dizisi reyting canavarına takıldı.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ NEDEN BİTTİ?

Gün değişikliğine ve yapılan transferlere rağmen reytinglerde herhangi bir yükseliş olmayınca Muhteşem İkili dizisi final yapma kararı aldı. Dizi 12. bölümde son kez seyircisiyle buluşacak.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ KONUSU?

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.