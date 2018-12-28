Mahkemeye başvurdu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", “Cumhurbaşkanına hakaret” , "halkın bir kesimini aşağılama” ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatıldı. Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aynı soruşturmada yer aldı.
MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar savcılıkta ifade verdi. Yurt dışına çıkmamak ve karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak koşuluyla mahkemeden serbest kaldı.
“ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANMASI GEREKMEZ”
Müjdat Gezen adına avukatı Celal Ülgen adli kontrol kararına itiraz etti. 4 sayfalık itiraz dilekçesini adli kontrol kararı veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sundu. Dilekçede Gezen’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlemediği belirtilerek, bu suçtan yapılan yargılamalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği hatırlatıldı. Bu nedenle adli kontrol tedbiri uygulanmasının gerekmediği kaydedildi.
“BU ADLİ KONTROL FAZLA”
Dilekçede, ikametine en yakın kolluk birimine imza atmak suretiyle bir adli kontrol öngörüldüğü halde ikinci olarak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verilmesinin bu suç için öngörülen cezadan çok daha bir ağır yaptırımı olduğu kaydedildi. Gerekçe olarak ise, Gezen’in Hollanda’da yaşayan ve kanser tedavisi gören kızını ziyaret için sürekli yurtdışına gittiği gösterildi. Yurt dışına çıkış yasağının Müjdat Gezen ile kızının iletişimini keseceği vurgulanan dilekçede, bu adli kontrolün fazla ve manevi işkence çektirecek bir yöntem olduğu anlatıldı.
“UYGUN GÖRÜLMEZSE ÜST MAHKEME İNCELESİN”
Adli kontrol kararlarının kaldırılması talep edilen dilekçede, talebin uygun görülmemesi halinde itirazın bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmesi talep edildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Adli kontrol kararını veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gezen’in talebini değerlendirecek. Uygun görürse adli kontrolü kaldıracak, adli kontrolün kaldırılması talebini reddederse dosyayı bir üst mahkemeye gönderecek. Bu durumda talebi Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirip karara bağlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.