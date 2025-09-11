Müjde Uzman CİMER'e şikâyet edilmişti; "Tatlıya bağladık"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir etkinlikte objektiflere poz veren Müjde Uzman, bu sezon ekranda olmayacağını söyleyerek; "Minik bir mola verdim, şu an için yeni bir dizi projem yok" dedi.

Müjde Uzman, geçtiğimiz haftalarda sokak kedilerini beslediği için komşuları tarafından CİMER’e şikâyet edilmişti. Konuyla ilgili de konuşan oyuncu, konunun tatlıya bağlandığını açıkladı.

CİMER'e yapılan şikâyetin ardından yetkililerle görüştüğünü söyleyen Müjde Uzman; "Durumu konuştuk, herhangi bir sorun olmadığını gösterdik ve kapandı. Hayvanları beslemeye devam edeceğim. Bu hem vicdani hem de yasal görevimiz" ifadelerini kullandı.