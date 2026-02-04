Habertürk
Habertürk
        Mükremin Gezgin tutuklandı

        Mükremin Gezgin tutuklandı

        'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:52
        
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin Ankara'da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Gezgin, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!

        Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

        #Mükremin Gezgin
