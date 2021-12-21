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Haberler Gündem Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Mülkiye Kazan olayı
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Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Mülkiye Kazan olayında son durum

Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Şüpheli nişanlı Mustafa Asan ise gözaltında. İşte Müge Anlı'daki Mülkiye Kazan olayıyla ilgili son durum...

Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Mülkiye Kazan olayı

Mülkiye Kazan isimli 23 yaşındaki genç kız düğününe günler kala 16 Kasım Salı günü Şanlıurfa Viranşehir'de şüpheli bir şekilde kayboldu.

Kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan genç kızın ailesi, Mülkiye'nin nişanlısı Mustafa Asan tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mülkiye Kazan'ın kaybıyla ilgili şüphe oklarının çevrildiği nişanlısı Mustafa Asan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Asan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp hakkındaki iddiaları cevaplandırmak için İstanbul'a gelirken yolda yapılan çevirmede gözaltına alındı.

Asan ifadesinin alınması için Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla önce Viranşehir Emniyet Müdürlüğü'ne ardından da Kızıltepe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Asan'ın ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün Viranşehir'de bulunan ve tanınmaz haldeki kadın cesedinin de Mülkiye Kazan'a ait olduğu şüphesi akıllara bir kez daha "Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti?" sorusunu akıllara getirdi.

Olayla ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

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