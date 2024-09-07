Munzur Çayı 3 balık türüne üreme ve yaşam alanı sağlıyor

ALABALIK AVINA ENGEL OLUYORLAR

Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi (DKMP) ekipleri de özellikle kırmızı benekli alabalık için koruma kontrol faaliyetlerine ağırlık veriyor. Jandarmayla ortak hareket eden DKMP personeli, alabalığın vatandaşlar tarafından germe ağ, olta ve tırıvırı (bir çeşit balık ağı) ile avlanılmasına engel oluyor.