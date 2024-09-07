Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Munzur Çayı 3 balık türüne üreme ve yaşam alanı sağlıyor

        Munzur Çayı 3 balık türüne üreme ve yaşam alanı sağlıyor

        Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı, berrak sularıyla sarı balık, yeşil balık ve kırmızı benekli alabalıklara yaşam alanı oluşturuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 07.09.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İlçenin Ziyaret köyünde kaynağı bulunan Munzur Çayı, bölgenin en önemli su kaynakları arasında yer alıyor. Eriyen kar ve yer altı sularıyla beslenen çay, yaklaşık 80 kilometrelik akışının sonunda il merkezindeki Uzunçayır Barajı Gölü'ne karışıyor.

        2

        Geçtiği her noktaya canlılık katan çay, su altı güzellikleri ve çevresindeki bitki örtüsü çeşitliliğiyle de doğal bir akvaryumu andırıyor.

        3

        Birbirinden güzel tonlardaki yeşil arazilerin arasında menderesler oluşturarak akan çay, nesli koruma altındaki kırmızı benekli alabalık ile sarıbalık ve yeşil balık türüne ev sahipliği yapıyor. Yılın belirli dönemlerinde üreme kolonileri oluşturan balıklar, çayın sığ sularına doğru göç ederek kayalıklara yumurtalarını bırakıyor.

        4

        Böylece nesillerini devam ettiren balıklar, çaydaki bazı böcek ve sinek türleriyle yemlenip hayatta kalmaya çalışıyor. Munzur Çayı’na ayrı bir güzellik katan balıklar, su altı kamerasıyla kayıt altına alındı.

        5

        ALABALIK AVINA ENGEL OLUYORLAR

        Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi (DKMP) ekipleri de özellikle kırmızı benekli alabalık için koruma kontrol faaliyetlerine ağırlık veriyor. Jandarmayla ortak hareket eden DKMP personeli, alabalığın vatandaşlar tarafından germe ağ, olta ve tırıvırı (bir çeşit balık ağı) ile avlanılmasına engel oluyor.

        6

        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Matur, şTunceli'nin ekosistem çeşitliliğinin oldukça fazla olduğunu söyledi.

        7

        Şehrin tam ortasından Anadolu Diyagonali'nin geçtiğini belirten Matur, "Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerinin bulunması birçok canlı grubunun çok çeşitli türlere sahip olmasını sağlamıştır. Bölgedeki ormanlar ve 3 bin rakımlı dağlar hem memeliler hem de yırtıcı türler için de uygun ortamlar sağlamaktadır" dedi.

        8

        Matur, kentin bazı alanlarının Fırat ve Dicle rejiminde bulunan türlere de ev sahipliği yaptığını aktardı. Bölgedeki yaban hayatının çeşitli olduğunu dile getiren Matur, "Bu canlılardan bazıları endemik bazıları tehlike altında sınıflandıran türlerdir. Hatta geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarda burada endemik bir alabalık türü tanımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

        9

        Matur, Tunceli'deki su sistemlerinin biyoçeşitlilik için oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        #munzur çayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!