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HaberlerYaşamBuz gibi suya atladı... Herkes izlerken köpeği o kurtardı - Haberler
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Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi

Tunceli'de, tasmasının taşa takılması sonucu su kıyısında mahsur kalan köpek, debisi yüksek ve dondurucu Munzur Çayı'na atlayan 24 yaşındaki Gürkan Yılmaz tarafından kurtarıldı. Soğuğa rağmen kıyafetleriyle suya atlayan Yılmaz, takdir topladı. Çok üşüdüğünü fakat köpeği kurtardıktan sonra sarılınca iyi hissettiğini anlatan Yılmaz, "Vicdanım el vermedi ben de su ne kadar soğuk olursa olsun onu kurtaracağım, dedim. Karşıya geçtim, köpek çok korkmuştu, zinciri de boynundan sökemedim. Zincir ile sudan karşıdan karşıya geçirdim. Arkadaşlarımla ateş yaktık ve köpeği ısıttık, yiyecek verdik" dedi

Buz gibi suya atladı... Herkes izlerken köpeği o kurtardı - Haberler
Buz gibi suya atladı... Herkes izlerken köpeği o kurtardı
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DHA

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Halbori Gözeleri mevkisinde, arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden 24 yaşındaki Gürkan Yılmaz, suyun karşısında köpeğin değişik sesler çıkardığını fark etti.

DHA'nın haberine göre Yılmaz, köpeğin bulunduğu alana dikkatli bakınca tasmasının taşa takıldığını ve sıkıştığını fark etti.

Yılmaz, hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu bölgede kar sularının erimesiyle debisi yükselen Munzur Çayı'na kıyafetlerini çıkarmadan atladı ve köpeği dondurucu sudan çıkardı. Yılmaz´ın hipotermi riskine karşı bu hareketi, takdir topladı.

'KÖPEĞİN SARILMASI, HER ŞEYİ UNUTTURDU'

Çok üşüdüğünü fakat köpeği kurtardıktan sonra sarılınca iyi hissettiğini anlatan Gürkan Yılmaz, "Arkadaşlarımla buraya piknik yapmaya geldik. Biraz oturduk; karşı tarafta bir köpek, yardım ister gibi sesler çıkarıyordu. Zinciri ağaç ve taşlara takılmıştı. Başta biraz bekledim, kendisi çıkar mı, diye fakat orada mahsur kalmıştı ve çok üzücü bir durumdu. Vicdanım el vermedi, ben de su ne kadar soğuk olursa olsun onu kurtaracağım, dedim. Karşıya geçtim, köpek çok korkmuştu. Zinciri de boynundan sökemedim. Zincir ile sudan karşıdan karşıya geçirdim köpeği sonra arkadaşlarımla beraber ateş yaktık, ısıttık ve yiyecek verdik. Su aşırı soğuktu, girdiğim an çok üşüdüm. Sudan karşıdan karşıya geçtiğim zaman da ayaklarıma kramplar girdi. Donma tehlikesi geçirdim fakat köpeği kurtardıktan sonra bana sarılması, her şeyi unutturdu" dedi.

Çevredekilerin köpeği fark ettiğini ve kendisinin suya girdiği an yardım etmediklerini anlatan Yılmaz, "Burada çok kişi vardı. Ben müdahale ederken, kimse bana yardımcı olmadı sadece izlediler. Yanımdaki arkadaşlarım bile bana 'Bu soğukta suya mı girilir' dediler. Burada bir can var ve mahsur kalmış. Ben onu kurtarmasam soğuktan ve açlıktan orada ölüp gidecekti. İyi ki gidip kurtardım, vicdanım çok rahat" diye konuştu.

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