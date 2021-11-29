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Murat Açıl kimdir, kaç yaşındaydı? İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ölüm sebebi nedir?

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'dan acı haber... Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olan Açıl, İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İşte kazanın ayrıntıları ve Murat Açıl'ın hayat hikayesi...

Murat Açıl kimdir, kaç yaşındaydı? İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ölüm sebebi nedir?

Geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Açıl yaşamını yitirdi.

İMRANLI BELEDİYA BAŞKANI MURAT AÇIL KİMDİR?

Murat Açıl İmranlı'da dünyaya geldi. 6 yaşına kadar burada yaşayan Açıl daha sonra babasının işlerinden dolayı İstanbul'a göç etti. Lise ve Üniversite eğitimini burada tamamlayan Açıl, Yerel Yönetimler önlisans ve Uluslararası İlişkiler lisan bölümünlerinden mezun oldu.

Murat Açıl, plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim işinde yer almıştır. Aynı zamanda 5 yıla yakın bir süre hizmet verdi. Üniversitelerde çeşitli konularda seminer vermiştir.

İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığı görevi de yapan Açıl, SİVGİAN (Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği) kuruce üyesi ve onursal başkanıdır.

1948 senesinde ilçe olan İmranlı'da 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi. Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir.

Murat Açıl evli olup, 2 kız 2 erkek çocuk sahibidir.

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