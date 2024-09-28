Geçtiğimiz günlerde çıkardığı albümüyle ilgili de konuşan şarkıcı, ekonomik şartlardan dolayı artık single yapmanın daha mantıklı olduğunu söyleyip, şöyle devam etti: Albüm yapmak artık yeni dönemde kolay değil, biz yaptık ama artık bundan sonra yapar mıyım? Herhalde yapmam. Kendime yaptığım bir albümdü, karşılığını buldu. Sizden albüm bekleyen bir kitle var onları da doyurmak gerekiyor. Daha çok ekonomik anlamda single yapmak mantıklı. Ülkede her şey pahalı hale geldiği için daha mantıklı.

Boz, dans performanslarına gelen eleştiriler için ise, "Eleştiriliyorsa vardır bir bildikleri. Tamamen herkesi mutlu edemeyiz, herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Bundan dolayı kendimi sahnede durdurmak istemem ama insanların da fikrine karışamam. Eleştirilirse saygım sonsuz" şeklinde konuştu.