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        Haberler Magazin Murat Boz: Beni annem keşfetti - Magazin haberleri

        Murat Boz: Evlenmeyi düşünmüyorum

        Murat Boz önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, 'evlilik' hakkında da konuşarak, sırf çocuk yapmak için kimseyle evlenmek istemediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:26
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Boz, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, 'evlilik' hakkında da konuşarak, sırf çocuk yapmak için kimseyle evlenmek istemediğini açıkladı. Boz, "Evliliğe karşı değilim ama bu iş istemekle olmuyor. Birlikte ömür geçireceğiniz insanı bulmak mesele. Onu bulamadığım sürece evlenmeyi düşünmüyorum. Birlikte zaman geçirip arkadaş olabileceğim insanla zaman geçirip çocuk yapmak daha mantıklı. Kısmeti bulmadık henüz bulacağız inşallah" dedi.

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        Geçtiğimiz günlerde çıkardığı albümüyle ilgili de konuşan şarkıcı, ekonomik şartlardan dolayı artık single yapmanın daha mantıklı olduğunu söyleyip, şöyle devam etti: Albüm yapmak artık yeni dönemde kolay değil, biz yaptık ama artık bundan sonra yapar mıyım? Herhalde yapmam. Kendime yaptığım bir albümdü, karşılığını buldu. Sizden albüm bekleyen bir kitle var onları da doyurmak gerekiyor. Daha çok ekonomik anlamda single yapmak mantıklı. Ülkede her şey pahalı hale geldiği için daha mantıklı.

        Boz, dans performanslarına gelen eleştiriler için ise, "Eleştiriliyorsa vardır bir bildikleri. Tamamen herkesi mutlu edemeyiz, herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Bundan dolayı kendimi sahnede durdurmak istemem ama insanların da fikrine karışamam. Eleştirilirse saygım sonsuz" şeklinde konuştu.

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        Kendisinin müzikal yolculuğuna başlamasının annesi Ayşe Nedret Boz sayesinde olduğunu açıklayan şarkıcı, sahneden inerek, performansını en ön sırada izleyen annesinin elini öptü ve kendisine sarıldı. Tüm Harbiye’ye duygusal anlar yaşatan Boz, "Beni annem bir şarkıyla keşfetti. O olmasaydı müzisyen olmazdım. Annemin beni keşfettiği şarkı Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısıdır. Bu şarkı senin için anneciğim" dedi ve bu kült eseri seslendirerek müzikseverlere duygulu anlar yaşattı.

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        Murat Boz’un konserine Ezgi Mola, Sarp Akkaya, İbrahim Büyükak, Berkay, Buse Varol, Gökhan Türkmen, Berk Atan, Oğulcan Engin - İlayda Alişan çifti gibi birçok ünlü dostu da katıldı.

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        Konseri izleyenler arasında İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak da vardı. İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya’nın, Edis konserinde kuliste şarkıcının dansçılarıyla dans ettiği görüntüleri diline doladı. Büyükak, gece için farklı dans koreografileri hazırladıklarını söyleyip, üstü kapalı olarak Hazal Kaya’ya göndermede bulundu. "Ailecek kendi aramızda çalıştık, evde bir prova yapıp geldik. Herkesin önüne geçmek havamıza yapmak istiyoruz" diyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde Edis’in dansçılarıyla dans eden Kaya’nın dans performansına şakayla karışık atıfta bulundu. Büyükak, "Eşimi omuzuma alacağım, diğer celebrityler (ünlüler) bizden korkun. Buraya boş gelmedik, kimse kusura bakmasın, herkesin önüne geçeceğim. Burada dans, kuliste dansçılarla dans… Hepsine hazırlandık. Hakkını vereceğiz. El mi yaman bey mi pr?" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

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        Oğulcan Engin - İlayda Alişan

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        Buse Varol

        #murat boz
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