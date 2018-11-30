Murat Boz ile Aslı Enver'den şartlı barışma

2,5 yıllık ilişkilerinde 3 kez ayrılan ve 10 aylık ayrılıkları geçen hafta son bulan Murat Boz ile Aslı Enver, bu kez kararını verdi. Sevgililer birliktelik faslını çok uzatmadan düğün yapacak