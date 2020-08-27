Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, fikstür çekimini AA muhabirine değerlendirip sezona Antalyaspor deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlatarak, "İlk hafta Antalyaspor'la zor bir karşılaşma oynayacağız. İlkler herkes için özeldir, bizim için güzel başlangıç olsun. Konyaspor ile sahamızda ilk maçımıza çıkacağız ve bir haftalık araya gireceğiz. Umarım iyi başlar, araya da galibiyetle girersek, boş haftamızı da çok çalışarak daha pozitif bir ortamda değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ligin 40 hafta oynanacağını da vurgulayan Cavcav, "Çok çalışıyoruz, çalışarak başarabileceğimizi biliyoruz, çalışarak kazanabileceğimizin bilincindeyiz. Zor bir lig olacak ve zor sezona hazır girmek için çalışıyoruz. Lig 40 hafta, her haftanın, her ayın önemli olduğu bir sezon yaşayacağız. Sezon aralıksız ve en önemlisi de adeta bir maraton uzunluğunda olacak. Tüm spor kamuoyuna sağlıklı, sakatlıksız bir sezon diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.