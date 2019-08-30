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Murat Cemcir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı şiiri

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıldönümü bugün Türkiye'nin her yerinde kutlanıyor. Ünlü oyuncu Murat Cemcir de sosyal medya hesabından yayınladığı şiiri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Murat Cemcir

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıldönümü bugün Türkiye'nin her yerinde kutlanıyor. Ünlü isimler de bu önemli günü sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla andı.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir de sosyal medya hesabından yayınladığı şiiri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Murat Cemcir, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

O öyle bir sene ki 1922
O öyle bir taarruz ki
Dört gün uyumadan
Sakarya’dan Dumlupınar’a
Destan yazan ruhi mücerred
 
Onurumuz, gururumuz
Anlı şanlı ordumuzun
Başkumandanı
Meydan-ı muharebenin
Fatihi
Mustafa Kemal Atatürk’üm
Ruhun şad olsun.

Murat Cemcir

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