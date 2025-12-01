Habertürk
Habertürk
        Murat Cemcir sağlık durumu nasıl? Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Cemcir sağlık durumuyla gündemde yer alıyor. Ünlü oyuncunun geçen hafta evinde rahatsızlandığı ve özel bir hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. 49 yaşındaki oyuncunun 2000'lerden itibaren hem komedi hem de dram yapımlarında rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştığı biliniyor. Peki, Murat Cemcir kimdir, nereli ve sağlık durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 17:07 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:10
        1

        Murat Cemcir hastanede tedavi görüyor. Sevenleri ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin güncel bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edildi. İşte, Murat Cemcir ile ilgili detaylar

        2

        MURAT CEMCİR SAĞLIK DURUMU

        Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in, iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Geçen hafta çarşamba günü evde rahatsızlanan Murat Cemcir, ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi. 49 yaşındaki oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

        3

        MURAT CEMCİR KİMDİR?

        1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları 'Çalgı Çengi' filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2012 yılında 'İşler Güçler' dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda 'Düğün Dernek' filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı. 2014 yılında 'Kardeş Payı' adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. 'Düğün Dernek 2: Sünnet' sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Şinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ahlat Ağacı' filminde 'İdris Karasu' karakterini canlandırdı.

        Ödülleri

        (2015) 42.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Komedi Oyuncusu (Kardeş Payı)

        (2017) 16. Yılın Yıldızları Ödül Töreni - En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu

        (2019) 51. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Ahlat Ağacı

        (2019) Uluslararası East-West Golden Arch - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        (2021) 4. META Sinema Forumu - En iyi çıkış yapan yapımcı

