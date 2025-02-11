Doğuştan burnunda kemik sorunu olan Murat Dalkılıç, bir kez daha bıçak altına yattı. Dalkılıç, 11'inci kez ameliyat oldu.

Murat Dalkılıç, burnuyla ilgili daha önce; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.