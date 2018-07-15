Murat Dalkılıç'ın yeni imajı olay oldu

Beyonce konserini izlemek için sevgilisi Hande Erçel ile Barcelona'ya giden Murat Dalkılıç, bir beachte vereceği konser için Bodrum'a döndü. Dalkılıç, yeni klibi için imajını değiştirdi. Ünlü şarkıcıya takipçileri tarafından, "Bu ne hal Murat?" yorumları yapıldı