        Murat Dalkılıç, Spotify'a sitem etti - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç, Spotify’a sitem etti

        Murat Dalkılıç, Spotify özetinde en çok Blok3'ü dinlediğini görünce şaşkınlık yaşarken, düşük dinlenme sayıları ve müzik endüstrisinin gidişatına da "Sezen Aksu TikTok mu çekecek yahu?" sözleriyle tepki gösterdi

        Giriş: 06.12.2025 - 22:37 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:53
        Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından 2025 Spotify özetini paylaşarak platforma sitem etti. Dalkılıç, yıl içinde en çok Blok3 adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın’ı dinlemiş olmasına şaşırdığını belirterek şu sözleri paylaştı;

        "KENDİ İŞİMİ BU KARDEŞİM KADAR DİNLEMEMİŞİM"

        "Biraz önce karşıma böyle bir şey çıktı. Bu güzel kardeşimi görüyorum, başarılarını da tebrik ediyorum. 1-2 şarkısını merak edip dinledim, 1-2 sohbetine de denk geldim; çok samimi biri olduğunu düşünüyorum. Ancak ne yalan söyleyeyim, benim yıllık listemde 1. olma ihtimali biraz düşük. Bir de üstüne bu yılın 1'incisi olduğunu görünce… ‘Hakkıdır’ belki, bilmiyorum. Konum hiç o değil; 2025 yılında albüm yaptım, kendi işimi bu kardeşim kadar dinlememişim. Bayağı sevmişim ben bu kardeşimi, nasıl olmuşsa… Olsun değil mi?"

        "MASAL BU KADAR"

        Ünlü şarkıcı, paylaşımının devamında bu yıl yayımladığı 'Ilık' şarkısının dinlenme sayısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; "Bu, benim bu sene yaptığım şarkılardan biri… Aranjesini Ozan Bayraşa yaptı. Ülkenin en iyi üç aranjöründen biridir. Bugün 189 kişi dinlemiş… Masal bu kadar…"

        "SEZEN AKSU TİKTOK MU ÇEKECEK YAHU"

        Dalkılıç, Spotify Türkiye’ye seslenerek müzik endüstrisine karşı sorumlulukları hatırlattı; "Sevgili Spotify Türkiye; koskoca müzik endüstrisini domine ediyorsanız, maalesef bazı sorumluluklarınız var. Koskoca Sezen Aksu, o güzelim albümünü tanıtmak için TikTok mu çekecek yahu? Çekmediği zaman dinlenmeyecek mi o güzelim albüm mesela? Sen dinleteceksin! Bu insanlar, sen yokken yıllardır boşuna milyarlarca dinlenmiyordu. O değerlere iltifat etmesini öğrenmeli algoritman. Şarkılarımızı büyük bir itinayla yapmaya devam ediyoruz, sevgiyle… Öyle devam etmeli…"

