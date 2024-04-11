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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç'tan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye ziyaret - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç'tan, Germencik Belediye Başkanı'na ziyaret

        Şarkıcı Murat Dalkılıç, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti. Başkan Zencirci, Dalkılıç'a Germencik'in lezzet simgesi olan kuru incir ikram etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:56
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        Murat Dalkılıç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Aydın Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti.

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        Burak Zencirci, ziyareti sırasında Murat Dalkılıç'a kuru incir ikramında bulunarak geleneksel lezzetleri konuğuyla paylaştı. İkilinin sohbeti sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

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        Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Burak Zencirci, Murat Dalkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ünlü şarkıcıya teşekkür etti.

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        Burak Zencirci, Murat Dalkılıç'ın Germencik'e yapmış olduğu ziyaretin, şehrin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağladığını belirtti. Dalkılıç ise Zencirci'ye misafirperverliği ve sıcak karşılaması için teşekkür ederek, Burak Zencirci'ye görevinde başarılar diledi.

        #Murat Dalkılıç
        #Burak Zencirci
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