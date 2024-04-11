Murat Dalkılıç'tan, Germencik Belediye Başkanı'na ziyaret
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti. Başkan Zencirci, Dalkılıç'a Germencik'in lezzet simgesi olan kuru incir ikram etti
Murat Dalkılıç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Aydın Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti.
Burak Zencirci, ziyareti sırasında Murat Dalkılıç'a kuru incir ikramında bulunarak geleneksel lezzetleri konuğuyla paylaştı. İkilinin sohbeti sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Burak Zencirci, Murat Dalkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ünlü şarkıcıya teşekkür etti.