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Murat Göğebakan’ın ismi ve hatırası Samsun’da yaşatılacak

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vefatının 4’üncü yılında sevilen sanatçı merhum Murat Göğebakan’ın adının 2 ay önce temelleri atılan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi'nde yaşatılacağını açıkladı

01.08.2018 - 15:48 | Güncelleme:

İHA'nın haberin göre; Dostlukları çok eskilere dayanan Murat Göğebakan ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yerel seçimler öncesi 22 Mart 2014’te Yaşardoğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Samsun AK Parti Gençlik Şöleni’nde bir araya gelmişlerdi. Göğebakan konser öncesi yaptığı konuşmada, lösemi hastalığına ilk yakalandığı anda yapılan Erdoğan Tok ile yaptığı telefon görüşmesini duygusal bir dille anlatmıştı. O gece, Murat Göğebakan oğlu Bülent Göğebakan’a bıraktığı vasiyeti açıklamış, vasiyetinde “Ben ölürsem Erdoğan Tok ağabeyimden helallik al” sözleri hafızalara kazınmıştı.
Uzun süre mücadele ettiği lösemi hastalığına yeniden yakalanıp yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan Samsun’da verdiği konserden 5 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Başkan Erdoğan Tok, yakın dostuna son görevini yapmak üzere İstanbul Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katılmış, oğlu Bülent Göğebakan ile görüşerek ünlü sanatçının helallik vasiyeti yerine gelmişti.

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından birisi olan merhum Murat Göğebakan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Murat Göğebakan ile olan diyaloğumuz sonrası oluşan dostluğumuz çok eskilere dayanır. Yüreği insan sevgisi ile dolu olan dostum rahmetli Murat Göğebakan kardeşim, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. O dönem yakalandığı o amansız hastalığı öğrenince, kendisini arayarak moral vermek istedim. Telefonda her zaman her şartta Samsun’da yanında olacak bir kardeşin var demiştim. O görüşmeden sonra Göğebakan kanseri yenerek yeniden sahnelere çıkıyordu. En son kendisi ile 2014 yerel seçimlerinden bir ay önce AK Parti Gençlik Şöleni’nde bir araya gelmiştik. O geceden sonra kanser hastalığı yeniden nüksetmiş ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Bilindiği gibi, Samsun’da konsere geldiğinde oğluna bıraktığı vasiyetini binlerce kişinin önünde açıklamıştı. Cenaze töreninde oğlu ile dertleşip helalleştik, acımızı paylaşmıştık. Kadim dostum Murat Göğebakan’ın vasiyetini yerine getirdik. Hayat doluydu. İnsancıl, sempatik ve sevecen bir kişiliği vardı. Şu an vefatının 4’üncü seneyi devriyesindeyiz. Murat Göğebakan’ın manevi şahsında isminin ve hatırasının yaşatılması için Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimizde bir hizmet alanına ismini vereceğiz. Rabb’im mekanını cennet eylesin” dedi.

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