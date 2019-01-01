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Murat Köse kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Mamak Belediye Başkan Adaylığı için Murat Köse ismini açıklaması bekleniyor. Peki, Murat Köse kimdir? İşte, Murat Köse'ün hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...
MURAT KÖSE KİMDİR?
Murak Köse 1968 yılında Mamak'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, halen de yaşadığı Abidipaşa'da tamamladı. Aslen Ankara Şereflikoçhisar'lıdır.
Lisansını Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında “Başkanlık Sistemi” çalışmasıyla tamamladı. Doktora öğrenimini Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Kent Sosyolojisi ve Kentsel Dönüşüm” alanında sürdürüyor.
AK Parti, Mamak İlçe Teşkilatında başladığı teşkilat çalışmalarına AK Parti, Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak devam etmiş, 2003-2009 yılları arasında AK Parti, Ankara İl Teşkilatı’nda 1. ve 2. Olağan Kongreleriyle yönetim kurulu üyesi, 2014 yılında AK Parti, Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyeliği, Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
2015 Genel Seçimlerinde AK Parti’den Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı olmuştur.
Murat Köse, 2014-2015 yıllarında, Amerika Birleşik Devletleri Chicago, Illinois Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden “Şehir, Belediyecilik ve Kentsel Dönüşüm” alanında proje bazlı araştırmalar yapmak üzere kabul alarak çalışmalar yürütmüştür.
Bugüne kadar yirmiden fazla ülkede, onlarca şehri ziyaret etmiş, belediyelerin şehir hayatına katkısını, özel projeleri ve belediyelerin yürüttüğü çalışmaları yerinde görüp inceleme imkânına sahip olmuştur.
Eğitim alanında 1993 yılında başladığı iş hayatında, yönetim kurulu başkanı ve kurucu olarak iki farklı kolejde devam etmektedir.
İngilizce bilen Murat Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.
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