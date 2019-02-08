1 | 7

Fantezi müziğin sevilen ismi Murat Kurşun, bu kez kendisi için çok özel ve farklı bir düğünde sahne aldı. Kurşun, her evlada nasip olmayacak bir sürece vesile olup babasını evlendirdi ve düğünde şarkılarını onlar için söyledi. Şarkıcı babası için yaklaşık bir yıldır aradığı gelini Fas’tan buldu.