Murat Sancak'tan Yusuf Sarı açıklaması Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş´tan herhangi bir resmi teklif gelmediğini belirten Sancak, "Beşiktaş´tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın?" ifadelerine yer verdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sancak,"BJK kulübünden herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır." şeklinde konuştu.

Sancak açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Gitmek isteyeni hiçbir zaman zorla tutmadık, tutmayacağız da. Devre arasında gidecekler ve geleceklerde olacak futbolun ruhunda bunlar var.

Maaşlar konusunda sıkıntılar olduğu haberleri kısmen doğru, bu her kulüpte olabilecek konular… Kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor. Alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme olur,aşılmayacak bir durum değildir."